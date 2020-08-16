Китайские журналисты объяснили, почему Россия не вывозит своё золото

Российские власти предпочитают хранить государственный золотой запас на своей территории, чтобы избежать возможных рисков при вывозе активов из-за рубежа.
Такие выводы
Также Москва наращивает золотые резервы, чтобы обеспечить финансовую независимость государства, говорится в материале.
Как писал NEWS.ru, международные резервы РФ с 31 июля по 7 августа выросли на 1,5%, достигнув исторического максимума в $600,7 млрд. В абсолютном выражении недельный рост составил $8,9 млрд. Центробанк РФ связывает такое значительное увеличение запасов с ростом цен на золото и положительной переоценкой курсов валют.
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