Китайские журналисты объяснили, почему Россия не вывозит своё золото

https://static.news.ru/photo/5bb53bbc-dfc6-11ea-89c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press

Российские власти предпочитают хранить государственный золотой запас на своей территории, чтобы избежать возможных рисков при вывозе активов из-за рубежа.

Такие выводы сделаны в материале китайского издания SOHU. Авторы отмечают, что многие страны предпочитают хранить золото на Западе, в частности в Великобритании и в США. Однако РФ аккумулирует свои запасы внутри страны и, в отличие от других стран, в случае политических проблем не столкнётся с трудностями при репатриации активов из иностранных банков.

Также Москва наращивает золотые резервы, чтобы обеспечить финансовую независимость государства, говорится в материале.

Как писал NEWS.ru, международные резервы РФ с 31 июля по 7 августа выросли на 1,5%, достигнув исторического максимума в $600,7 млрд. В абсолютном выражении недельный рост составил $8,9 млрд. Центробанк РФ связывает такое значительное увеличение запасов с ростом цен на золото и положительной переоценкой курсов валют.