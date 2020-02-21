В ночь на пятницу, 21 февраля, к работам над укреплением трубопровода «Северный поток — 2» вернулся после американских санкций третий камнеукладчик Stornes.
Судно принадлежит нидерландской компании Van Oord. Оно способно работать на глубине до двух тысяч метров, взять на борт до 29 тысяч тонн щебня и автоматически укладывать до трёх тысяч тонн в час.
Stornes является третьим иностранным судном, вернувшимся к работам с трубопроводом.
Как ранее писал NEWS.ru, строительство трубопровода «Северный поток — 2» будет завершено в конце 2020 — начале 2021 года, заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.
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