https://static.news.ru/photo/e208df16-54a7-11ea-b2df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream 2 / Paul Langrock

В ночь на пятницу, 21 февраля, к работам над укреплением трубопровода «Северный поток — 2» вернулся после американских санкций третий камнеукладчик Stornes.

Судно принадлежит нидерландской компании Van Oord. Оно способно работать на глубине до двух тысяч метров, взять на борт до 29 тысяч тонн щебня и автоматически укладывать до трёх тысяч тонн в час.

Stornes является третьим иностранным судном, вернувшимся к работам с трубопроводом.

Как ранее писал NEWS.ru, строительство трубопровода «Северный поток — 2» будет завершено в конце 2020 — начале 2021 года, заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.