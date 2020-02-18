https://static.news.ru/photo/a1e5be86-525e-11ea-93f1-fa163e074e61_660.jpg Павел Сорокин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Строительство трубопровода «Северный поток — 2» будет завершено в конце 2020 — начале 2021 года, заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

Как ранее озвучивалось, проект будет завершен в конце текущего — начале следующего года, — отметил Сорокин.

По его словам, Минэнерго уверено, что проект будет завершён в намеченный срок.

Как писал NEWS.ru, заявление главы Минэнерго США, что Россия не способна завершить строительство «Северного потока — 2», носит политический характер и является примером «недобросовестной конкуренции». Об этом заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Депутат подчеркнул, что подобные заявления со стороны США рассчитаны на настроение европейских компаний и носят политический характер.