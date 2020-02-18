Строительство трубопровода «Северный поток — 2» будет завершено в конце 2020 — начале 2021 года, заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.
Как ранее озвучивалось, проект будет завершен в конце текущего — начале следующего года, — отметил Сорокин.
По его словам, Минэнерго уверено, что проект будет завершён в намеченный срок.
Как писал NEWS.ru, заявление главы Минэнерго США, что Россия не способна завершить строительство «Северного потока — 2», носит политический характер и является примером «недобросовестной конкуренции». Об этом заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Депутат подчеркнул, что подобные заявления со стороны США рассчитаны на настроение европейских компаний и носят политический характер.
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