КамАЗ перейдёт на производство грузовиков из российских компонентов и узлов

КамАЗ планирует перейти на производство классических грузовиков из российских компонентов и узлов. Компания перейдёт на новое производство до конца месяца, она уже сейчас столкнулась с дефицитом импортных запчастей из-за санкций, пишут «Известия».
Из-за нехватки компонентов КамАЗ больше
В случае отсутствия модификаций с российскими комплектующими заказ моделей к производству приниматься не будет, — говорится в письме гендиректора торгово-финансовой компании Дмитрия Леонова к руководителям дилеров компании.
Как сообщил представитель предприятия Олег Афанасьев, на данный момент компания полностью обеспечена комплектующими и намерена продолжать выпуск более дорогих серий грузовиков. Пока КамАЗ не пересматривал планы по производству, но, скорее всего, рынок сократится из-за ухода иностранных брендов. Доля концерна на этом фоне может даже увеличиться, сейчас она составляет 45%.
Работу с российским предприятием приостановил немецкий концерн Daimler Truck, который является акционером российского производителя грузовиков.
Ранее генеральный директор дилера «AVTODOM Алтуфьево» Евгений Афонин заявил, что российские автомобилисты могут столкнуться с нехваткой запчастей и расходных материалов для автомобилей уже в ближайшие полтора-два месяца, если их поставки не нормализуются.