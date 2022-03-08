КамАЗ перейдёт на производство грузовиков из российских компонентов и узлов

КамАЗ планирует перейти на производство классических грузовиков из российских компонентов и узлов. Компания перейдёт на новое производство до конца месяца, она уже сейчас столкнулась с дефицитом импортных запчастей из-за санкций, пишут «Известия».

Из-за нехватки компонентов КамАЗ больше не сможет выпускать автомобили и шасси с двигателями Cummins (США), коробкой передачи ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия). Из-за этого с марта автомобили всего модельного ряда К3 будут производиться в комплектациях с российскими аналогами. Это — КПП 154, двигатели КамАЗа, топливная аппаратура АЗПИ.

В случае отсутствия модификаций с российскими комплектующими заказ моделей к производству приниматься не будет, — говорится в письме гендиректора торгово-финансовой компании Дмитрия Леонова к руководителям дилеров компании.

Как сообщил представитель предприятия Олег Афанасьев, на данный момент компания полностью обеспечена комплектующими и намерена продолжать выпуск более дорогих серий грузовиков. Пока КамАЗ не пересматривал планы по производству, но, скорее всего, рынок сократится из-за ухода иностранных брендов. Доля концерна на этом фоне может даже увеличиться, сейчас она составляет 45%.

Работу с российским предприятием приостановил немецкий концерн Daimler Truck, который является акционером российского производителя грузовиков.

Ранее генеральный директор дилера «AVTODOM Алтуфьево» Евгений Афонин заявил, что российские автомобилисты могут столкнуться с нехваткой запчастей и расходных материалов для автомобилей уже в ближайшие полтора-два месяца, если их поставки не нормализуются.