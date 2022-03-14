Калмыкию назвали самым закредитованным регионом РФ

Калмыкия оказалась самым закредитованным регионом России на начало года. Самый низкий показатель — в Ингушетии, при этом разница между регионами оказалась восьмикратной, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 1 февраля 2022 года объём задолженности населения по кредитам равнялся 24,7 трлн рублей, за последние 12 месяцев он вырос на 23,2%, или 4,7 трлн рублей. В среднем суммарный долг на одного экономически активного жителя страны за год вырос на 63 тысячи рублей — до 328 тысяч рублей. Самая минимальная закредитованность наблюдается в Ингушетии, где она составляет 12% ( из отношения среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате). Эксперты объясняют это относительно слабой развитостью банковских сервисов и недоступностью кредитов для населения.

Также в первую пятёрку по минимальной закредитованности вошли Чечня, Крым, Дагестан и Севастополь, где показатель не превышает 34%. Шестую строчку занял Чукотский автономный округ, на седьмом месте расположилась Москва.

В списке регионов с самым значительным уровнем закредитованности значатся Калмыкия, Тыва и Удмуртская Республика, причём Калмыкия занимает свою строчку с большим отрывом. Индекс долговой нагрузки в регионе составляет 103,5%, тогда как в Удмуртии — 83%.

Лидирует по объёму задолженности перед банками на одного экономически активного жителя ЯНАО, где средний показатель составляет 649 тысяч рублей. Следующие три строчки занимают ХМАО, Югра, Якутия и Московская область, где уровень задолженности на одного человека составляет 593,525 и 490 тысяч рублей соответственно. Лидерство северных регионов по этому показателю эксперты объясняют высокими зарплатами.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предлагают ограничить период потребкредитования пятью годами. Это ещё одна мера, направленная на снижение закредитованности населения. Эксперты опасаются, что это может несколько осложнить жизнь потенциальным заёмщикам, которые берут кредит не от хорошей жизни.