Долг платежом красен: чем усложнят жизнь заёмщикам в России

В Госдуме предлагают ограничить период потребкредитования пятью годами. Это ещё одна мера, направленная на снижение закредитованности населения. Эксперты опасаются, что это может несколько осложнить жизнь потенциальным заёмщикам, которые берут кредит не от хорошей жизни. С другой стороны, банки обяжут сразу сообщать сумму, в которую клиенту в конечном итоге обойдётся займ. О плюсах и минусах нового законопроекта — в материале NEWS.ru.

Одолжат на пятилетку

В России готовятся ограничить срок выдачи необеспеченного потребкредита. Соответствующий законопроект планируется принять уже в весеннею сессию парламента. Как уточняется в материалах к законопроекту, в целях ограничения рисков чрезмерной закредитованности населения и снижения долговой нагрузки предусмотрена норма по ограничению сроков необеспеченных потребительских кредитов (займов).

Договор потребительского кредита (займа) без обеспечения не может быть заключён на срок, превышающий пять лет, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, банки обяжут включать в расчёт полной стоимости кредита (ПСК) любые платежи в пользу кредитора, предлагать заёмщику альтернативные варианты ссуды без приобретения дополнительных услуг, а также информировать его об изменении ПСК при пересмотре договора.

Фактически банкам придётся сразу сообщать сумму, в которую заёмщику в конечном итоге обойдётся кредит. Изменения коснутся и рекламы, теперь она должна содержать информацию о полной стоимости кредита, а не информировать исключительно о процентах по кредиту.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кредитный провал

Растущая закредитованность россиян давно стала головной болью властей. По данным ЦБ, кредиты и займы имеют уже 57% экономически активного населения страны. В частности, на 1 июля 2021 года займы имели 43 млн россиян. Среди них только банковские клиенты — 36,3 млн человек.

В целом в 2021 году банки выдали населению на треть больше нецелевых потребительских кредитов. По данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), которое располагает информацией примерно о 97% банковских заёмщиков, в декабре россияне взяли 1,76 млн кредитов наличными — на 22% больше, чем в декабре 2020 года (1,44 млн). А за весь 2021 год они получили 19,3 млн потребкредитов, у большинства из них — 92%, или 17,7 млн человек — кредит оформлен менее чем на пять лет. Для сравнения: в 2020 году было оформлено 14,5 млн кредитов, а в 2019 году — 15,3 млн.

На фоне снижения реальных располагаемых доходов населения с 2016 года число заёмщиков, берущих кредиты наличными, выросло вдвое, подсчитали в ОКБ. Россияне идут в лучшем случае в банк, в худшем — в МФО или к «чёрным» кредиторам, чтобы сохранить уровень потребления в условиях роста цен.

Интересно, что рост числа выданных кредитов происходит вопреки таким сдерживающим факторам, как повышение ключевой ставки ЦБ и общее ужесточение требований к кредитованию.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Удар по заёмщикам

Ограничение срока потребительского кредита законом может не облегчить, а ещё больше усложнить жизнь потенциального должника. Несмотря на то что решение об ограничении распространится только на необеспеченные кредиты (в отношении залоговых кредитов ничего не изменится), оно может негативно сказаться на заёмщике, полагает эксперт в области банковского дела Антон Рогачевский. Показатель долговой нагрузки будет, несомненно, расти, говорит он. Ведь больший срок кредита позволяет уменьшить для клиента ежемесячный платёж и тем самым снизить долговую нагрузку.

Заёмщики, которые не смогут предоставить имущество в залог, скорее, будут чаще обращаться в МФО из-за низких порогов требований у таких организаций, — опасается Рогачевский.

По мнению экономиста Семёна Новопрудского, сама по себе идея ограничить срок потребкредита пятью годами довольно бесполезная со всех точек зрения — она ничего не даёт ни заёмщикам, ни банкам. Закредитованность населения — следствие проблем с доходами, и пока у людей не будет стабильного роста доходов, ограничением сроков потребкредитования проблему закредитованности точно не решить, поясняет эксперт.

Лучшее средство от головной боли — это гильотина, именно такой подход к решению проблемы и демонстрируют власти, замечает кандидат экономических наук, преподаватель школы бизнеса «Синергия» Даниил Петухов.

Закредитованность растёт, значит, надо ударить по тем, кто берёт кредиты. Чтобы им было больнее. Результата не будет. В конечном итоге банкам станет хуже, заёмщикам станет хуже и только депутаты будут довольны. Практика порочная и никуда не ведущая. И сократить процентную ставку по кредитам нельзя, ведь ЦБ её (ключевую ставку.— NEWS.ru) повышает, — признаёт экономист.

Подножка бизнесу

Повышая ключевую ставку, Центробанк пытается погасить растущую инфляцию, но тем самым убивает бизнес и слабые компании, которые оказываются не в состоянии «тянуть» дорогие кредиты, указывает член политсовета Свердловского областного отделения Партии Роста, управляющий партнёр «Юридической компании «ЭНСО», президент Института развития и адаптации законодательства Алексей Головченко.

При этом у нас скупают все входящие доллары, девальвируют этим рубль и разгоняют ту самую инфляцию, с которой ведём борьбу. <...> В итоге мы получаем деградацию и стагнацию в экономике, так как при высокой кредитной ставке выжить невозможно. Но и инфляция никуда не уходит, — объясняет собеседник NEWS.ru.

ЦБ делает деньги дороже, тем самым ограничивая кредитные возможности не только для рядовых россиян, но и мелких предпринимателей, которые также относятся к рисковым категориям заёмщиков, соглашается операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.

Изменить эту ситуацию могла бы господдержка. К примеру, государство могло бы выступить гарантом для заёмщиков или компенсировать часть стоимости кредита банку, полагает Артемьева. В качестве примера она приводит льготные программы кредитования для бизнеса, действующие после локдауна. «Но сейчас, по сути, бизнес остаётся сам по себе, и легче предпринимателям не становится», — заключает эксперт.