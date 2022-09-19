В правительстве РФ составили перечень новых потенциальных санкций против России. В список вошли пять пунктов — от дальнейших визовых ограничений до присоединения к санкциям восточных государств. Эксперты в беседе с NEWS.ru оценили возможные риски и последствия для России.
Пять сценариев
Сценарии новых санкций обсуждались в правительстве еще 30 августа, пишут «Ведомости». Заседанием руководил лично премьер-министр Михаил Мишустин. В перечень рисков включили пять возможных угроз:
— ограничения международных поездок для россиян (речь не столько про туристов, сколько про деловые, научные, образовательные и гуманитарные мероприятия);
— расширение перечня недружественных стран (западные страны могут привлечь к введению санкций кого-либо из крупнейших азиатских партнеров России, а также стран СНГ);
— усиление вторичных санкций («санкции за нарушение санкций», в том числе против азиатских стран);
— дополнительные ограничения на экспорт энергоносителей;
— расширение списка подсанкционных компаний и запрещенных к поставке товаров и технологий в Россию.
Наиболее вероятные меры
Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман:
Каждый из пяти рисков может реализоваться. Легче всего создать дополнительные ограничения мобильности россиян, расширить список подсанкционных компаний, товаров и технологий. Реалистичными видятся и дополнительные ограничения на экспорт энергоносителей, а также попытки усиления вторичных санкций. Это, к примеру, могут быть санкции против компаний, через которые проходит параллельный импорт западных товаров в Россию. Или санкции в отношении импортеров российских энергоносителей в третьих странах.
Заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица:
Наиболее вероятно ограничение мобильности россиян. Это уже частично реализовано через отмену прямых рейсов в Европу и упрощенного визового режима с ЕС, а также — через запрет въезда россиянам в ряд государств. Вполне вероятна полная заморозка выдачи шенгенских виз или введение новых, трудновыполнимых требований для их получения. Также могут расширить списки подсанкционных компаний и запрещенных к поставкам товаров и технологий.
Готова ли Россия
В правительстве признают: дополнительные ограничения на экспорт энергоносителей могут снизить доходы бюджета и негативно повлиять на многие отрасли в России. Но аналитики говорят и про другие риски.
Марк Гойхман:
Если речь идет о расширении визовых туристических ограничений или поставок некритичных для рынка товаров, то сиюминутные последствия могут быть не столь ощутимы. Расширение перечня недружественных стран осуществить сложнее, и вероятность этого ниже. Выбор теми или иными государствами уже сделан ранее. Но если гипотетически к санкциям присоединится Китай, Индия или Турция, это будет дополнительный чувствительный удар по российскому импорту и экспорту. Ведь, по оценкам экспертов, за счет Азии и Латинской Америки может быть компенсировано до половины выпадающих из-за санкций объемов экспорта энергоносителей России в развитые страны.
Денис Перепелица:
Для экономики России важна поставка [в РФ] машиностроительных станков, электронных чипов и высокотехнологического оборудования для энергетического сектора. Пока из-за ограничений поставок эти товары закупаются у третьих стран. Однако при активном давлении США возможно прекращение сотрудничества по ряду позиций. Как уже произошло с картами «Мир» в Турции, когда ряд банков перестали принимать платежи от подсанкционных российских банков. Поэтому введение вторичных санкций против третьих стран может стать для нас весьма болезненным.