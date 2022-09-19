Какие еще санкции грозят России и чего от них ждать Власти рассматривают новые варианты внешнего давления, а эксперты — их оценивают

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

В правительстве РФ составили перечень новых потенциальных санкций против России. В список вошли пять пунктов — от дальнейших визовых ограничений до присоединения к санкциям восточных государств. Эксперты в беседе с NEWS.ru оценили возможные риски и последствия для России.

Пять сценариев

Сценарии новых санкций обсуждались в правительстве еще 30 августа, пишут «Ведомости». Заседанием руководил лично премьер-министр Михаил Мишустин. В перечень рисков включили пять возможных угроз:

— ограничения международных поездок для россиян (речь не столько про туристов, сколько про деловые, научные, образовательные и гуманитарные мероприятия);

— расширение перечня недружественных стран (западные страны могут привлечь к введению санкций кого-либо из крупнейших азиатских партнеров России, а также стран СНГ);

— усиление вторичных санкций («санкции за нарушение санкций», в том числе против азиатских стран);

— дополнительные ограничения на экспорт энергоносителей;

— расширение списка подсанкционных компаний и запрещенных к поставке товаров и технологий в Россию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наиболее вероятные меры

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман:

Каждый из пяти рисков может реализоваться. Легче всего создать дополнительные ограничения мобильности россиян, расширить список подсанкционных компаний, товаров и технологий. Реалистичными видятся и дополнительные ограничения на экспорт энергоносителей, а также попытки усиления вторичных санкций. Это, к примеру, могут быть санкции против компаний, через которые проходит параллельный импорт западных товаров в Россию. Или санкции в отношении импортеров российских энергоносителей в третьих странах.

Заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица:

Наиболее вероятно ограничение мобильности россиян. Это уже частично реализовано через отмену прямых рейсов в Европу и упрощенного визового режима с ЕС, а также — через запрет въезда россиянам в ряд государств. Вполне вероятна полная заморозка выдачи шенгенских виз или введение новых, трудновыполнимых требований для их получения. Также могут расширить списки подсанкционных компаний и запрещенных к поставкам товаров и технологий.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Готова ли Россия

В правительстве признают: дополнительные ограничения на экспорт энергоносителей могут снизить доходы бюджета и негативно повлиять на многие отрасли в России. Но аналитики говорят и про другие риски.

Марк Гойхман:

Если речь идет о расширении визовых туристических ограничений или поставок некритичных для рынка товаров, то сиюминутные последствия могут быть не столь ощутимы. Расширение перечня недружественных стран осуществить сложнее, и вероятность этого ниже. Выбор теми или иными государствами уже сделан ранее. Но если гипотетически к санкциям присоединится Китай, Индия или Турция, это будет дополнительный чувствительный удар по российскому импорту и экспорту. Ведь, по оценкам экспертов, за счет Азии и Латинской Америки может быть компенсировано до половины выпадающих из-за санкций объемов экспорта энергоносителей России в развитые страны.

Денис Перепелица: