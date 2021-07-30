Кабмин РФ продлил упрощённую регистрацию безработных

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее до 31 декабря упрощённую регистрацию безработных, говорится на официальном сайте правительства РФ. Сейчас встать на учёт в таком качестве можно дистанционно. Для этого нужно подать заявку на сайте «Работа в России».

В свою очередь пособие по безработице можно оформить через портал госуслуг. Гражданин не обязан самостоятельно собирать необходимые документы, так как вся необходимая информация поступает в профильные ведомства автоматически.

В 2021 году максимальный размер пособия по безработице составляет 12 130 рублей, минимальный — 1500 рублей. Пособие по безработице начисляется с первого дня признания гражданина безработным. При этом первые три месяца выплачивается 75% среднего заработка по последнему месту работы, но не более 12 130 рублей, а последующие три месяца — 60% заработка, но не более 5000 рублей, — добавили в кабмине.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому единовременные выплаты на школьников в размере 10 тысяч рублей начнутся с 2 августа.

Он уточнил, что выплаты на подготовку к школе получат родители более 20 миллионов детей в возрасте от шести до 18 лет. Кроме того, досрочно начнутся выплаты семьям, в которых воспитываются и обучаются молодые люди от 18 до 23 лет с ограничениями по здоровью.

Ранее президент России Владимир Путин призвал начать единовременные 10-тысячные выплаты на школьников досрочно — с 2 августа. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что 17 млн детей могут получить выплаты уже 2 августа.