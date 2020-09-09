Иностранцы возобновили продажи российских акций

https://static.news.ru/photo/c16099b2-f2ad-11ea-abee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нерезиденты и дочерние зарубежные организации в августе вернулись к продаже акций российских эмитентов.

Согласно «Обзору рисков финансовых рынков» от Банка России, в прошлом месяце нерезиденты продали акций на 34,2 млрд рублей, тогда как в июле купили ценные бумаги на сумму 1,6 млрд рублей.

Сумма продаж некредитных финансовых организаций в августе достигла 1,5 млрд рублей. Приобретали акции системно значимые банки и прочие банки (30,1 млрд рублей и 5,7 млрд рублей соответственно).

Также в августе на вторичном рынке ценных бумаг фиксировался небольшой рост волатильности относительно июля. Кроме того, российский рынок акций показывал положительную динамику в большинстве ключевых отраслей. Исключение составили электроэнергетическая и транспортная отрасли, которые потеряли 4,6% и 1,7% соответственно. Наиболее серьёзный рост замечен в телекоммуникационной (4,4%) и розничной (4,4%) отраслях. Также увеличение индексов наблюдался в металлургической (2,6%) и химической (1,4%) отраслях. Индексы розничной торговли, банков и финансов, телекоммуникаций, металлов и добычи в настоящее время находятся на максимальных уровнях за всю историю наблюдений. Индекс МосБиржи в августе прибавил 1,9%.

Ранее NEWS.ru писал, что объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) вырос в августе на 298 млрд рублей и на 1 сентября составил 13,2 трлн рублей, или 11,7% прогнозного ВВП на 2020 год.