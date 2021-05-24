Набиуллина назвала риски экосистем

https://static.news.ru/photo/c288111e-bc86-11eb-bd41-96000091f725_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экосистемы, создаваемые крупными банками и IT-компаниями, несут риски утечек информации и неправомерного её использования. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости регулировать эту сферу, чтобы противодействовать этим рискам, передаёт РИА Новости.

Экосистемы очень удобны для людей: быстро, дёшево, все услуги в одной системе... Но здесь есть и риски. Это риски утечек информации, неправомерного использования персональной информации и риски, связанные с искажением конкуренции, — заявила Набиуллина, выступая на президиуме фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Кроме того, глава ЦБ подчеркнула, что даже если всё начинается с дешёвых услуг, в конечном итоге это приведёт к росту цен при отсутствии конкуренции.

Ранее сообщалось, что правительство планирует ограничить доступ в Россию иностранным экосистемам, чтобы дать преференции российским. Речь идёт не о полном запрете зарубежных платформ в стране, а о создании взаимовыгодных условий. Российские экосистемы же получат ряд преференций: их ждёт налоговое стимулирование и избавление от регуляторного и налогового арбитража. При этом между ними должна возникнуть здоровая конкуренция. Процедуры слияния и поглощения доминирующих экосистем в зависимости от их размера и влияния на рынок будут обсуждаться с ФАС.