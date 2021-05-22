Зарубежным экосистемам могут ограничить доступ в Россию

https://static.news.ru/photo/c39a7ad6-bc51-11eb-8af6-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Правительство планирует ограничить доступ в Россию иностранным экосистемам и дать преференции российским. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Концепцию общего регулирования деятельности групп компаний, развивающих цифровые сервисы на базе одной экосистемы, за подписью первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Документ позволит сформировать безопасную цифровую среду для развития национальных экосистем, поскольку лидерство иностранных цифровых платформ — серьёзный вызов для российской экономики.

Как уточняется, речь идёт не о полном запрете зарубежных платформ в стране, а о создании взаимовыгодных условий. Российские экосистемы же получат ряд преференций: их ждёт налоговое стимулирование и избавление от регуляторного и налогового арбитража. При этом между ними должна возникнуть здоровая конкуренция. Процедуры слияния и поглощения доминирующих экосистем в зависимости от их размера и влияния на рынок будут обсуждаться с ФАС.

Ранее сообщалось, что Банк России обсудит до июня текущего года вопросы, касающиеся развития экосистем. Речь идёт о проекте возможных мер по их регулированию.