Центробанк обсудит будущее экосистем в России до 1 июня

https://static.news.ru/photo/b02c96c8-93ed-11eb-9f8e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России обсудит до июня текущего года вопросы, касающиеся развития экосистем. Об этом говорится в докладе регулятора для общественных консультаций «Экосистемы: подход к регулированию».

Документ содержит проект возможных мер по регулированию экосистем, которые в настоящее время развиваются крупнейшими российскими кредитными организациями и IT-компаниями. В частности, экосистемы находятся в сфере внимания у Сбербанка, ВТБ, «Яндекса» и Mail.ru Group.

Отмечается, что Центробанк стремится к созданию «благоприятной среды и развитию платформенного сегмента в российской экономике». В Банке России планируют принять меры для развития экосистем и поддерживать их конкурентоспособность на российском рынке.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители «Сбера» и Mail.ru Group не обращались в Кремль для консультаций по разделу активов совместного предприятия по перевозке пассажиров и доставке еды.