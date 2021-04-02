Центробанк обсудит будущее экосистем в России до 1 июня

Банк России обсудит до июня текущего года вопросы, касающиеся развития экосистем. Об этом говорится в докладе регулятора для общественных консультаций «Экосистемы: подход к регулированию».
Документ содержит проект возможных мер по регулированию экосистем, которые в настоящее время развиваются крупнейшими российскими кредитными организациями и IT-компаниями. В частности, экосистемы находятся в сфере внимания у Сбербанка, ВТБ, «Яндекса» и Mail.ru Group.
Отмечается, что Центробанк
Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители «Сбера» и Mail.ru Group не обращались в Кремль для консультаций по разделу активов совместного предприятия по перевозке пассажиров и доставке еды.