Главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) утвердили Концепцию формирования общего финансового рынка. Решение принято на саммите в Ереване.
Сегодня мы утвердили [эту] концепцию, заложив основу для обеспечения свободного движения капитала и услуг, — передаёт слова президента Белоруссии Александра Лукашенко БелТА.
1 октября в столице Армении проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нём принимает участие и глава России Владимир Путин, писал News.ru.
Сейчас в ЕАЭС входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Организация существует с 2014 года. Её смысл в экономической интеграции государств на манер Евросоюза. Договор о ЕАЭС провозглашает свободу движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.