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На внеочередном собрании акционеров «Новатэка» утверждены промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года в размере 14,23 рубля на акцию. Об этом сообщается на сайте компании.

Размер дивидендов составляет 14,23 рубля на одну акцию (142,30 рубля на одну глобальную депозитарную расписку), — заявили в «Новатэке». В сообщении крупнейшего независимого производителя природного газа в РФ указано, что...