Глава Торговой палаты США назвал несколько сценариев санкций против России

Вашингтон может рассматривать сразу несколько санкционных мер в отношении России. Наряду с отключением от системы SWIFT речь может идти о запрете американским компаниям работать в РФ и даже о запрете на использование доллара для расчётов, хотя это нанесёт большой удар и по бизнесу США, заявил РИА Новости президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.

Если в результате санкций американским компаниям запретят работать в России, им придётся свой бизнес либо продать, либо закрыть. Конечно, такое развитие событий ударит по бизнесу США, но в отношении России эффект от подобной меры будет более мощным. Дело в том, что американский бизнес принимает сегодня активное участие в российской экономике, — сказал он.

Эксперт добавил, что отключение РФ от системы SWIFT вполне реально, но не представляет сильной угрозы благодаря существованию других безопасных систем межбанковских коммуникаций. Запрет на использование доллара для расчётов также довольно сильно ударит не только по России, но и по США.

При этом президент AmCham назвал «хорошим сигналом», что на уровне глав государств была признана важность решения вопросов, связанных с сокращением дипмиссий, закрытием консульских служб и выдачей виз, и выразил надежду на то, что реальное их решение позволит улучшить в том числе и ситуацию в бизнесе между Америкой и Россией.

Ранее телекомпания CNN опубликовала материал, в котором сообщалось о возможном введении Вашингтоном нового пакета санкций против Москвы с целью сдерживания «вторжения» России на Украину. По данным телекомпании, власти США изучают возможность введения мер, касающихся «близкого окружения президента РФ», суверенного долга страны, а также российских энергетических компаний и отключения России от системы SWIFT.

Между тем политолог Василий Колташов заявил, что в случае отключения России от банковской системы SWIFT сразу будет создана альтернативная евразийская система. После этого США не смогут контролировать значительную часть мира, а многие страны из «американского списка изгоев» к ней подключатся. А британские читатели газеты Daily Telegraph предположили, что в случае отключения Россия приостановит поставки газа в Европу, что в условиях холодов может оказаться весьма болезненным.