Экономика

Глава Росстата заявил об идее изменить расчёт индекса потребительских цен

11:30, 23 июня 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба государственной статистики может начать рассчитывать инфляцию с помощью контрольно-кассовой техники (ККТ) уже в следующем году. Об этом сообщил руководитель Росстата Павел Малков.

Это один из наших приоритетных проектов. Уже сейчас мы начинаем работать с данными по контрольно-кассовой технике. Рассчитываю, что мы начнём считать индекс потребительских цен с помощью ККТ уже в следующем году, — отметил он в беседе с РБК.

Малков считает правильным подходом считать индекс потребительских цен, то есть инфляцию, с помощью ККТ. При этом сейчас, как отметил глава Росстата, данные с кассовой техники не структурированы.

Единого справочника всех товаров и услуг нет и не может быть. Если вы сделаете одинаковые закупки в трёх разных магазинах и посмотрите в чек, то один и тот же товар будет записан по-разному, — пояснил Малков.

Он отметил, что такие данные нужно научиться описывать и приводить к чёткой структуре и подходящие технологии для этого уже созданы. После этого будет разработана методология расчёта индекса потребцен, а для сопоставления данных потребуется долгое время. Помимо этого, необходимо доказать международному сообществу, что такие данные соответствуют мировым стандартам.

Как писал NEWS.ru, ранее Росстат объяснил расхождение данных по смертности от коронавируса.

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