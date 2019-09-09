Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов поддержал предложенный Минфином вариант новой системы пенсионных накоплений. Он отметил, что инициатива привлекательна, так как предполагает добровольный характер вступления и предоставление налоговых вычетов.
Дроздов уточнил, что ПФР ещё официально не получил новый проект. Он подчеркнул, что корректировка позволит повысить пенсионные права людей, передаёт
Как ранее писал News.ru, Министерство финансов выступило с инициативой, чтобы граждане имели возможность накапливать средства на пенсию в добровольном порядке. Физических лиц и компании при этом планируется в обозримом будущем стимулировать налоговыми льготами.