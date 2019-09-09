Антон Дроздов (слева) Антон Дроздов (слева) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов поддержал предложенный Минфином вариант новой системы пенсионных накоплений. Он отметил, что инициатива привлекательна, так как предполагает добровольный характер вступления и предоставление налоговых вычетов.

Дроздов уточнил, что ПФР ещё официально не получил новый проект. Он подчеркнул, что корректировка позволит повысить пенсионные права людей, передаёт ТАСС.

Как ранее писал News.ru, Министерство финансов выступило с инициативой, чтобы граждане имели возможность накапливать средства на пенсию в добровольном порядке. Физических лиц и компании при этом планируется в обозримом будущем стимулировать налоговыми льготами.

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