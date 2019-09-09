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Рост экономики России в ближайшие два-три года вместе с увеличением реальных доходов граждан поможет избежать негативных последствий. Если же реализуется сценарий отсутствия развития, то финансовые трудности жителей страны усугубятся. Это может существенно сократить возможности устойчивого и динамичного экономического прогресса РФ, рассказал в беседе с News.ru заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.

В сложившейся ситуации, когда за последние четыре года реальные доходы граждан упали на 11–13% и продолжался рост цен, гарантированный пенсионный продукт, предлагаемый на смену так и не одобренной концепции индивидуального...