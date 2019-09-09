Министерство финансов выступило с инициативой, чтобы граждане имели возможность накапливать средства на пенсию в добровольном порядке. Физических лиц и компании при этом планируется в обозримом будущем стимулировать налоговыми льготами.

Новый законопроект финансового ведомства имеет рабочее название — «О гарантированном пенсионном продукте». Он уже направлен для возможной доработки в Минтруд.

Минфин предлагал в 2016 году ввести индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), который должен был заменить накопительную пенсию, замороженную правительством в 2014 году. С момента известия о новом инструменте пенсионной системы — ИПК, в правительственных кругах не утихали споры о его необходимости и параметрах его применения, находившие свой активный отклик и в профильных комитетах Госдумы. В первую очередь, по вопросу: каким быть индивидуальному пенсионному капиталу, добровольным или автоматическим.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Что предлагается сейчас?

В законопроекте отсутствует наименование «ИПК», вместо него предложен термин «Гарантированный пенсионный продукт» (ГПП). Россияне будут его приобретать исключительно по собственной воле, — достаточно будет заявления о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.

Процедура доработки предусматривает внесение предложений в Минтруде, затем стадию общественных обсуждений, а затем — внесение варианта документа в правительство.

В случае получения будущими пенсионерами ГПП, как следует из содержания проекта, им гарантируется сохранность долгосрочных пенсионных взносов, а также регистрация накопительных счетов. Важно появление налоговых стимулов: льгот для юридических лиц, занимающихся бизнесом и финансовых послаблений для граждан. Пока на стадии проработки находятся моменты непосредственного получения ГПП гражданами. Также пока неясно, можно ли будет суммировать с ГПП прежнюю накопительную часть пенсии, — в случае её разморозки.

В самом Минфине с оптимизмом смотрят на динамику продвижения документа — в конце августа замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что законопроект о новой пенсионной системе может появиться в течение недели. Что и произошло.

Новая система, по сути, является модернизацией существующего НПО (негосударственного пенсионного обеспечения). Был законопроект о пенсионных схемах, вот сейчас будет что-то похожее, — заявил Моисеев в интервью ТАСС.

Главное в нём, по заверению замминистра, — это отказ от любых средств принуждения к вступлению, что создаст основу для принципиально «новой системы модернизации существующего негосударственного пенсионного обеспечения».

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, со своей стороны, в контексте пакета Минфина и проверок, которые с августа Генпрокуратура проводит в отношении практически всех НПФ (негосударственных пенсионных фондов), так отозвалась о проблемах негосударственных пенсионных фондов.

Там будут выявлены проблемы, — и мы их видим, эти проблемы. Эльвира Набиуллина глава Центробанка

Примечательно, что это было сказано на пресс-конференции 6 сентября — ровно за день до оглашения Минфином своей инициативы.

И я не так давно собирала руководителей пенсионных фондов по ситуации с проблемой перехода, — уточнила Набиулина. — Несмотря на принятое законодательство, у нас остаются случаи недобросовестной практики: переманивания клиентов, неинформирования клиентов, когда люди теряют инвестиционный доход.

По мнению старшего эксперта Института экономики переходного периода имени Гайдара Сергея Жаворонкова, граждане в процессе реализации этой меры нисколько не потеряют, поскольку предполагается, что их участие в этом проекте планируется сделать добровольным.

Относительно того, что они дополнительно приобретут и насколько удастся создать для них в целом что-то привлекательное, в этом аспекте много зависит от деталей. Например, будут ли предоставляться людям налоговые вычеты. В принципе, не должно получиться таким образом, что система простым языком сообщала бы сигнал — «копите, мол, сами на свои пенсии». Для этого большого интеллектуального труда не требуется. А вот чётко обозначить, какое преимущество предоставлялось бы гражданам, и к ним прежде всего относится, я считаю, право на налоговый вычет, — тем, кто войдет в этот проект «Гарантированный пенсионный проект», было бы правильным шагом. Сергей Жаворонков старший эксперт Института экономики переходного периода имени Гайдара

По оценке экономиста, в контексте того, что произошло в 2014 году, когда решением правительства была заморожена накопительная составляющая, нынешние новации не являются продолжением той линии. Тогда инициативы исходили от кабмина в целом и обусловлены были больше политическими факторами, когда необходимо было в срочном порядке изыскивать средства в связи с резким обострением, как раньше говорили, «международного положения».

И, безусловно, пять лет назад налицо было нарушение правительством своих прямых обязательств перед гражданами, — полагает эксперт. — Как, собственно, их нарушал и принятый в 2018 году комплекс мер по повышению пенсионного возраста в РФ. Сейчас же предложения по ГПП исходят не от кабмина Дмитрия Медведева вообще, а конкретно от Минфина. И они, в случае своей успешной реализации, могут хоть в какой-то мере восстановить доверие россиян к проводимой правительством экономической политике. Тем более, предложения носят долгосрочный характер.

Над текстом работал Алексей Голяков.