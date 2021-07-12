Все разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2» выданы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство экономики Германии.

В правительстве страны добавили , что позиция государства по поводу реализации данного проекта неизменна и известна украинской стороне.

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год.

Ранее стало известно, что власти Соединённых Штатов продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил помощник президента США Джейк Салливан.

Глава оператора проекта Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что в настоящий момент трубопровод «Северный поток — 2» построен на 98%. По его словам, работы завершатся в конце августа. При этом транзит газа через Украину будет оставаться одним из путей поставок газа в Европу и после 2024 года.