Гендиректор «РТС-тендер» посоветовал, как субъектам МСП привлечь госзакупки

Малому и среднему бизнесу можно рассчитывать на государственные заказы, для этого надо активнее осваивать так называемые малые закупки, рассказал NEWS.ru генеральный директор «РТС-тендер» Владимир Лишенков. По его словам, в работе с поставщиками сейчас меняется формат взаимодействия. Важно сохранить доступ бизнеса, особенно субъектов МСП, к внутреннему спросу и дать ему какие-то базовые гарантии стабильности.

Государство на это нацелено. Мы также рекомендуем предпринимателям сейчас активнее осваивать малые закупки. Это несложный сегмент — быстрые неконкурентные сделки, которые не затормаживают всю систему. Заказчик разместил закупку, поставщик откликнулся, они договорились по цене, сразу же произошла поставка и последующая оплата. Важно поддержание постоянного товарообмена для обеспечения жизнеспособности всей закупочной системы, не дать ей замедляться, — сказал Лишенков.

Ранее Лишенков спрогнозировал стимулирование внутреннего спроса со стороны государства, поддержку российских производителей и помощь в развитии бизнеса.

Правительство России уже анонсировало меры поддержки малого и среднего предпринимательства. Будет введён мораторий на проверки индивидуальных предпринимателей и МСП до конца 2022 года. На «зарплатную» программу поддержки «ФОТ 3.0» дополнительно будет выделено 6,2 млрд рублей. По поручению президента правительство ещё на шесть месяцев продлевает программу компенсации МСП расходов по использованию отечественной системы быстрых платежей.