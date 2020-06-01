«Газпром» заключил с Грецией долгосрочный контракт на поставки топлива

«Газпром экспорт» — 100-процентная «дочка» «Газпрома» — заключила с греческой компанией Mytilineos S.A. долгосрочное соглашение на поставку природного газа.
Контракт предусматривает торговлю углеводородом с 2020 по 2030 годы. Документ заверили гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и председатель правления Mytilineos S.A. Евангелос Митилинеос,
Сотрудничество «Газпром экспорта» и Mytilineos S.A. началось в 2017-м. Стороны регулировали отношения краткосрочными соглашениями. В 2019-м Афины получили от РФ 588 млн кубометров газа.
Ранее NEWS.ru сообщал, что опрос об условиях поставок газа в Белоруссию в 2021 году будет вестись после погашения республикой долга за текущие поставки.
По словам председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет $165,57 млн.
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