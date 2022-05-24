Финская Fennovoima отказалась от совместного проекта с Росатомом Финская Fennovoima отозвала лицензию на постройку АЭС «Ханхикиви-1» с Росатомом

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Финская ядерная энергетическая компания Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на постройку АЭС «Ханхикиви-1», сообщается на сайте предприятия. Власти Финляндии подали заявку на строительство атомной станции в 2015 году. Однако в мае процесс был прерван окончательно, после расторжения контракта Fennovoima с Росатомом. Эксперты оценивали стоимость АЭС в €7–7,5 млрд.

24 мая 2022 года Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство атомной электростанции «Ханхикиви-1». 2 мая 2022 года Fennovoima объявила о расторжении контракта с RAOS (дочерняя компания Росатома. — NEWS.ru) из-за значительных задержек проекта RAOS и невозможности сдать проект, — сказано в официальном заявлении компании.

Ранее в Росатоме назвали «непонятным» решение финской компании Fennovoima об отказе в сотрудничестве с дочерним предприятием Росатома RAOS Project для строительства АЭС «Ханхикиви-1». Сотрудники российской корпорации отметили, что со своей стороны выполняли все обязанности и соблюдали все международные требования.

Финская компания Fennovoima ранее сообщила о расторжении контракта с входящей в госкорпорацию «Росатом» финской компанией RAOS Project на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Отмечается, что данное решение принято из-за ситуации на Украине и задержек в реализации проекта.