Росатом назвал «непонятным» решение Финляндии об отказе в строительстве АЭС

Фото Евгений Биятов/РИА Новости

В Росатоме назвали «непонятным» решение финской компании Fennovoima об отказе в сотрудничестве с дочерним предприятием Росатома RAOS Project для строительства АЭС «Ханхикиви-1», об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации. В Росатоме отметили, что компания со своей стороны выполняла все свои обязанности и соблюдала все международные требования.

Основания такого решения абсолютно непонятны. Проект прогрессирует, налажена командная работа заказчика и подрядчика, о чем акционерам компании и в СМИ неоднократно сообщал генеральный директор компании Fennovoima <...>. Росатом в своей международной деятельности неукоснительно придерживается принципа безусловного выполнения всех обязательств, — указано в канале.

Финская компания Fennovoima ранее сообщила о расторжении контракта с входящей в госкорпорацию «Росатом» финской компанией RAOS Project на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Отмечается, что данное решение принято из-за ситуации на Украине и задержек в реализации проекта.

Как сообщалось в понедельник, Финляндия объявит о решении подать заявку на вступление в НАТО 12 мая. Президент страны Саули Ниинистё утром 12 мая объявит, что поддерживает решение о вступлении страны в Североатлантический альянс. После выступят парламентские партии, которые одобрят заявление Ниинистё.