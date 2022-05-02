В Финляндии сообщили о разрыве контракта с Росатомом на строительство АЭС

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Финская компания Fennovoima сообщила о расторжении контракта с входящей в госкорпорацию «Росатом» финской компанией RAOS Project на строительство АЭС «Ханхикиви-1», информация об этом появилась на официальном сайте предприятия. Отмечается, что данное решение принято из-за ситуации на Украине.

Fennovoima расторгла контракт с компанией RAOS Project на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в связи со значительными задержками со стороны RAOS Project и ее неспособностью реализовать проект, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что правительство и компании Финляндии готовятся к прекращению поставок природного газа из России. Предполагается, что это произойдёт уже в мае. Отмечается, что финская сторона в лице государственной компании Gasum должна сообщить России, принимает ли она условия оплаты российского газа за рубли.