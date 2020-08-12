Финансовый оборот кинотеатров упал на 95% из-за пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/c333a5ec-dd1b-11ea-964b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские кинотеатры теряют прибыль из-за пандемии коронавируса. Оборот заведений с 1 по 10 августа упал на 95% по сравнению с прошлогодними показателями.

Так, в Москве посетители кинотеатров тратили 4,9% от аналогичных показателей прошлого года, в регионах — 5,4%. Низкие показатели стали следствием позднего открытия кинотеатров, принципа шахматной рассадки, решения отложить выпуск в прокат кассовых фильмов, сообщает РБК со ссылкой на вице-президента ВТБ, директора департамента эквайринга Алексея Киричека.

Посещаемость столичных кинотеатров после снятия ограничений снизилась более чем на 90%. Объём продаж в кинотеатрах России на 75% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Средний чек покупки составляет 408 рублей, что на 13% ниже прошлогоднего показателя.

Совокупные кассовые сборы кинотеатров с 30 июля по 5 августа составили более 54 млн рублей, всего было продано 192 тыс. билетов на 29,6 тыс. сеансов. Большая часть заведений возобновила работу только с августа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число посетителей кинотеатров сети «Москино» упало на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Залы киносети открылись 1 августа после снятия ограничений на массовые мероприятия, которые ввели в связи с пандемией коронавируса.