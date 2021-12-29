Финансисты заявили об укреплении рубля в 2022 году

Аналитики крупнейших российских финансовых институтов спрогнозировали укрепление рубля в наступающем году. По их мнению, среднегодовой курс рубля по отношению к доллару будет равен 72,9, по отношению к евро — 83,3, пишут «Известия».

Такой консенсус-прогноз сделали 15 экспертов, все они сходятся во мнении, что в 2022 году будет много факторов для укрепления российской валюты. Самый оптимистичный прогноз по этому поводу сделал «Сбер», специалисты которого уверяют, что к концу следующего года доллар будет стоить 67 рублей, а евро — 72. При этом рубль будет сильнее укрепляться к евро.

Основными факторами поддержки станут высокие цены на газ, падение уровня геополитической напряжённости, рост ключевой ставки, инвестиции из ФНБ и замедление инфляции в России, — заявил стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.

По мнению другого эксперта, управляющего активами «МКБ Инвестиции» Михаила Поддубского, ориентир по курсу отечественной валюты будет находиться около отметки 70. В «Райффайзенбанке», в свою очередь, считают, что рубль будет торговаться в среднем по 70,4 за доллар и по 80 — за евро.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что вне зависимости от сезона на рубль оказывают влияние геополитические факторы, действия трейдеров и решения регуляторов, а также геополитика. В связи со всем этим роста курса отечественной валюты ждать не стоит.