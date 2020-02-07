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Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) в 2019 году оказала консолидированную финподдержку сельскохозяйственным кооперативам (СХК) на сумму 25,1 млрд рублей, что на 23% выше объёма оказанной помощи годом ранее, рассказали NEWS.ru представители организации.

По данным Единого реестра МСП, в России на 1 января 2020 года насчитывается 9,9 тыс. СХК, их них 5,1 тыс. — сельхозпотребкооперативы (СПоК) и 4,8 тыс. — производственные (СПК). При этом в 2018 году было создано 739 сельхозкооперативов, в 2019 году — 902.

Корпорация МСП разработала проект («коробочный» продукт) совместно с МСП Банком, Россельхозбанком, Сбербанком, Росагролизингом. Он предусматривает консолидацию кредитно-гарантийной, грантовой и лизинговой поддержки. Программа действует в 83 субъектах РФ.

Сельхозкооперативы объединяют фермеров и людей, занятых личным подсобным хозяйством. Организация создаётся на добровольных началах и позволяет производителям конкурировать на агрорынках.

Ранее ассоциация фермеров виноградарей-виноделов, которая объединяет более 130 малых предприятий, обратилась к депутатам Госдумы с просьбой внести в закон «О виноградарстве и виноделии» поправки, которые регулировали бы деятельность малых частных предприятий. Об этом сообщил член правления ассоциации Игорь Губин, писал NEWS.ru.