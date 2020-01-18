https://static.news.ru/photo/a0a36942-3a12-11ea-9f01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ассоциация фермеров виноградарей-виноделов, которая объединяет более 130 малых предприятий, обратилась к депутатам Госдумы с просьбой внести в закон «О виноградарстве и виноделии» поправки, которые регулировали бы деятельность малых частных предприятий. Об этом сообщил член правления ассоциации Игорь Губин.

Он выразил убеждённость в том, что к малым хозяйствам должен применяться иной подход, чем тот, который регламентирует работу крупных предприятий, передаёт ТАСС.

В резолюции, направленной в парламент, фермеры предлагают ввести понятие фермерской винодельческой продукции и разрешить продвигать её через наружную рекламу и СМИ. Члены Ассоциации подчёркивают, что их предложения не предполагают ослабления контроля, однако снижают административное регулирование, обеспечивая тем самым благоприятный климат в отрасли.

В декабре 2019 года, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает организационные и правовые основы производства, потребления и оборота продукции виноградарства и виноделия. Закон, в частности, вводит несколько терминов, которые позволят точнее классифицировать произведённые напитки. Кроме того, в нём прописаны особенности маркировки и продажи вина в розницу.