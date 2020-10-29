ФАС заподозрила бизнес в попытках создать дефицит сахара

https://static.news.ru/photo/26abcf4a-19e5-11eb-83b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что сахарная отрасль могла вступить не только в ценовой сговор, но и могли попытаться создать дефицит сахара на рынке. Об этом сообщил глава ведомства по борьбе с картелями Андрей Тенишев через свою пресс-службу.

29 октября глава управления заявил, что ФАС начала проверку Союзроссахара и ряда других поставщиков из-за роста цен. Как уточнил чиновник, это продолжение большого расследования в сахарной отрасли, которое ведётся с начала 2020 года. Проверки уже прошли в «Русагро» и «Продимексе», цитирует пресс-службу «Интерфакс».

До этого служба объясняла, что цены на сахар растут из-за сокращения посевных площадей под сахарную свёклу и плохим урожаем, связанным с погодными условиями. Однако ведомство при этом отмечает, что для покрытия внутренней потребности в сахаре собранной свеклы достаточно и дефицита быть не может.

Минсельхоз в очередном обзоре Центра агроаналитики на 21 октября отмечает, что средняя цена производителей на сахарную свеклу нового урожая установилась на уровне 3 446 рублей за тонну. Это в 1,8 раза выше прошлогодних цен.

Для сельхозпроизводителей это благоприятные цены после рекордного снижения стоимости корнеплодов в 2019 году, — утверждается в обзоре.

При этом цена производителей на сахар повысилась в 1,9 раза, до 39 676 рублей за тонну.