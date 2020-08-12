ФАС проверит информацию о резком росте стоимости авиакеросина

https://static.news.ru/photo/3953acf8-dca5-11ea-9375-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведёт проверку достоверности информации о росте цен на авиационный керосин. Резкое подорожание цен на авиатопливо неизбежно приведет к росту конечной стоимости авиабилетов для потребителей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на службу, по состоянию на 10 августа 2020 года оптовая (биржевая) цена на авиакеросин была на 30% ниже цены, зафиксированной на аналогичную дату прошлого года. Также по данным мониторинга ФАС, в настоящее время у авиакомпаний отсутствуют сложности в обеспечении авиакеросином в аэропортах.

По словам начальника управления топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Армена Ханяна, эта ситуация может быть вызвана нежеланием авиакомпаний приобретать авиакеросин на бирже, а вместо этого закупать его на торгах. Он также добавил, что необходимо пресекать злоупотребления в этой сфере, поскольку стоимость топлива напрямую влияет на доступность авиауслуг для граждан РФ.

В ФАС добавили, что в настоящее время в ведомство официально не поступали обращения от АЭВТ и Минтранса в части проведения проверки роста цен на авиакеросин.

NEWS.ru ранее писал, что Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась в Минтранс с жалобой на резкий рост цен на авиационный керосин.

Представители авиакомпаний настаивают на проверке обоснованности подорожания топлива. По итогам проведённых тендеров стоимость топлива выросла по сравнению с июлем в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге на 62,1%, в Домодедово — на 33,4%, в Жуковском — на 36%, в аэропорту Санкт-Петербурга — на 18%, Благовещенска — на 21,1%, Владивостока — на 20,4%, в Красноярске — на 48,6%, приводит данные ассоциация в обращении на своём сайте.

Резкий рост цен на топливо сводит на нет все принятые правительством меры по преодолению кризиса в период пандемии коронавируса. Подорожание топлива приведёт к удорожанию билетов.