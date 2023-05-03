Евросоюз решил зарабатывать на войне ЕС намерен сделать производство оружия одним из приоритетов своей экономики

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В Еврокомиссии в настоящее время разрабатывается пакет документов по ускоренной милитаризации экономики Евросоюза. Предполагается, что в результате одним из приоритетных направлений экономического развития наряду с зеленой энергетикой станет производство боеприпасов и вооружений. Об этом ТАСС рассказали несколько независимых дипломатических источников в Брюсселе.

В рамках данного пакета документов Еврокомиссия намерена представить 3 мая инициативу по развертыванию производства артиллерийских снарядов, куда институты ЕС и страны сообщества инвестируют около 1,5 млрд евро.

ЕК согласовывает со странами ЕС инициативу о приоритетном финансировании военной промышленности, в первую очередь производства боеприпасов. В частности, ЕК предлагает предоставлять странам ЕС, которые инвестируют значительные суммы в развитие военной промышленности, изъятия из принятых в сообществе норм бюджетного дефицита и уровня госдолга, что позволит государствам активнее привлекать средства на военное строительство, — рассказал один из евродипломатов.

В настоящее время такого рода изъятия позволено делать только для проектов по зеленой экономике и «чистому производству».

Еще один источник сообщил, что приоритетное расширение военного производства будет прописано сразу в нескольких документах. Наиболее краткосрочной целью является наращивание производства артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров, минометных мин и различных типов ракет класса «земля — земля» и «земля — воздух». Они будут поставляться на Украину и использоваться для пополнения собственных европейских запасов. На расширение производства боеприпасов планируется выделить 500 млн евро из бюджета ЕС и 1 млрд из Европейского фонда мира.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава рассматривает возможность размещения на территории республики производства боеприпасов для американских танков Abrams с обедненным ураном.