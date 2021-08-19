Эксперты предрекли миру дефицит меди

В 2021 году мир может столкнуться с нехваткой меди из-за засухи, нарушившей деятельность ведущих металлургических компаний в Чили. Об этом пишет Bloomberg.

Чили является главным в мире экспортёром меди, направляя на мировой рынок около 30% медной руды, и горнодобывающая промышленность составляет от 10% до 15% ВВП Чили. Однако в этом году в стране усугубились проблемы с засухой, что может привести к производству меньшего количества меди. По словам представителей ведущей металлургической компании Antofagasta Plc, для нормальной работы заводам не хватает воды.

Изначально Antofagasta планировала произвести в этом году от 730 тысяч до 760 тысяч тонн металла, но впоследствии планы пришлось скорректировать до 710–740 тысяч тонн. По словам представителей металлургической компании, сезон дождей в регионе длится с июня по сентябрь, и для восстановления объёмов производства придётся ждать наступления следующей зимы в Южном полушарии. А опреснительная установка, которую строит Antofagasta, заработает только во второй половине 2022 года, что грозит потерей ещё 50 тысяч тонн меди.

В феврале этого года во время торгов в подразделении товарной биржи Comex произошло рекордное подорожание платины — до $1,21 тысячи за тройскую унцию. Последний раз подобные высокие показатели фиксировались в 2015 году. Эксперты объяснили это ожиданием роста высокотехнологических отраслей промышленности после «пандемического застоя», добавив, что подорожание данного сырья может «подтолкнуть» вверх кобальт, литий и медь на фоне роста цифровизации и поставок соответствующего оборудования.