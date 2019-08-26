https://static.news.ru/photo/ab7016d6-c857-11e9-8138-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Эксперты посчитали число работников, профессии которых либо недостаточны, либо избыточны в России. Таких оказалось порядка 34 млн человек.

Об этом говорится в совместном докладе международной консалтинговой компании BCG и World Skills. Подготовлен доклад при поддержке госкорпорации «Росатом».

Согласно данному докладу, при текущем объёме трудовых ресурсов в глобальном исчислении порядка 3,5 млрд человек относятся к «квалификационной яме». И касается это уже каждого второго работодателя. К 2030 году, говорится в документе, её действие распространится более, чем на 1,4 млрд работников. В России это число достигает уже 33,9 млн человек. В Северной и Южной Америке — 87,6 и 58,6 миллионов человек соответственно.

Согласно выводу гендиректора Росатома Алексея Лихачёва, слова которого приводятся в докладе, проблема растущего кадрового разрыва является одним из ключевых пунктов мировой повестки на рынке труда. Ситуация, когда выпускники и профессионалы не могут найти работу по специальности, а работодатели тратят годы, чтобы найти специалистов на ключевые должности, возникла не вчера.

Новые технологии, искусственный интеллект, роботы и «интернет вещей» — все это радикально меняет рынок труда, высвобождая миллионы человек и усугубляя разрыв, — сказано в докладе, публикуемом РИА Новости .

Так, в 2017 году мировой ВВП недополучил пять триллионов долларов из-за кадрового разрыва. Причины квалификационной ямы в той или иной стране могут различаться.

В зависимости от скорости принятия решений в ближайшие десять лет подобный качественный переход к новому, по сути, типу социального контракта может увеличить рост ВВП в разных странах на 0,5–2% в год, говорится в докладе.

Зависит это от способностей работников, системы образования и профподготовки, а также от возможностей: наличия вакансий на рынке труда и доступа населения к ним. Играет роль и мотивация: готовность людей заниматься саморазвитием и наличие на рынке труда условий и стимулов для такого развития.

Ранее News.ru сообщал, что рост реальной заработной платы в России в третьем квартале текущего года достигнет показателя в 3–3,5% в годовом выражении.