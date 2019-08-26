Рост реальной заработной платы в России в третьем квартале текущего года достигнет показателя в 3-3,5% в годовом выражении.
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Ранее News.ru писал, что майские указы президента РФ о повышении зарплат бюджетников до средних по региону выполняют только четыре региона России. В остальных российских регионах целевые показатели не достигаются хотя бы по одной из 12 категорий бюджетников. Лишь Ленинградской и Пензенской областям, Алтайскому краю и Чеченской республике удалось достигнуть целевых значений по всем категориям работников. При этом регионов, которым удалось выполнить майские указы в первой половине 2019 года, стало в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.