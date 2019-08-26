https://static.news.ru/photo/efb3aee0-c7e2-11e9-9abd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рост реальной заработной платы в России в третьем квартале текущего года достигнет показателя в 3-3,5% в годовом выражении.

Согласно данным Центробанка, за июль и июнь доходы граждан РФ в реальном выражении увеличились на 2,9 и 3,5% соответственно.

Ранее News.ru писал, что майские указы президента РФ о повышении зарплат бюджетников до средних по региону выполняют только четыре региона России. В остальных российских регионах целевые показатели не достигаются хотя бы по одной из 12 категорий бюджетников. Лишь Ленинградской и Пензенской областям, Алтайскому краю и Чеченской республике удалось достигнуть целевых значений по всем категориям работников. При этом регионов, которым удалось выполнить майские указы в первой половине 2019 года, стало в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.