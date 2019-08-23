https://static.news.ru/photo/787ea9b6-c570-11e9-b4d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Майские указы президента РФ о повышении зарплат бюджетников до средних по региону выполняют только четыре региона России. В остальных российских регионах целевые показатели не достигаются хотя бы по одной из 12 категорий бюджетников.

Лишь Ленинградской и Пензенской области, Алтайскому краю и Чеченской Республике удалось достигнуть целевых значений по всем категориям работников.

При этом регионов, которым удалось выполнить майские указы в первой половине 2019 года стало в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Ura.ru . Тогда их было 16.

В отношении воспитателей в детских садах, социальных работников и младшего медперсонала указы выполняются хуже всего.

Главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич посоветовала регионам лучше отчитываться по основным категориям бюджетников.

По врачам и учителям регионам нужно отчитываться лучше. Все остальные категории остаются второстепенными, — сказала она.

Вопрос средних зарплат по регионам не прост сам по себе. News.ru вместе с экспертами попытался разобраться, что такое «средняя зарплата по региону», оценить состояние дел в этой сфере и рассмотреть перспективы по улучшению ситуации в этой сфере.