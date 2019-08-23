Майские указы президента РФ о повышении зарплат бюджетников до средних по региону выполняют только четыре региона России. В остальных российских регионах целевые показатели не достигаются хотя бы по одной из 12 категорий бюджетников.
Лишь Ленинградской и Пензенской области, Алтайскому краю и Чеченской Республике удалось достигнуть целевых значений по всем категориям работников.
При этом регионов, которым удалось выполнить майские указы в первой половине 2019 года стало в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет
В отношении воспитателей в детских садах, социальных работников и младшего медперсонала указы выполняются хуже всего.
Главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич посоветовала регионам лучше отчитываться по основным категориям бюджетников.
По врачам и учителям регионам нужно отчитываться лучше. Все остальные категории остаются второстепенными, — сказала она.
Вопрос средних зарплат по регионам не прост сам по себе. News.ru вместе с экспертами попытался разобраться, что такое «средняя зарплата по региону», оценить состояние дел в этой сфере и рассмотреть перспективы по улучшению ситуации в этой сфере.