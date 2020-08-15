Эксперты назвали примерный срок завершения «Северного потока — 2»

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Отраслевые эксперты высказались по поводу вероятного срока завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». По мнению руководителя отдела аналитиков AMarkets Артема Деева, российская компания «Газпром» обязательно закончит проект, но предложил ориентироваться на официальные заявления сырьевого гиганта.

Если бы работы начались 4 августа, как и планировалось ранее, «Северный поток — 2» мог быть сдан в первом квартале будущего года. И сейчас такие перспективы сохраняются, — цитирует собеседника «Московский комсомолец».

Он добавил, что укладка труб и пусконаладочные процедуры необходимо вести по три месяца. При этом Деев подчеркнул, что специализированное судно «Академик Черский» пока не переоборудовано.

После корабль должен получить разрешение на работы и пройти сертификацию. И пока нет данных, что все эти пункты работы сделаны, — рассказал эксперт.

Главный инвестиционный стратег «БКС Брокер» Максим Шеин заявил, что срок завершения магистрали зависит от участия судна «Фортуна».

После дооборудования трубоукладчика есть шанс успеть до конца года, а дальше вопрос в том, как быстро сделают наземное оборудование, — отметил аналитик.

Он добавил, что все коммуникации СП-2 могут ввести в строй во втором квартале 2021-го, однако подчеркнул, что подводную часть магистрали лучше завершить до выборов главы США, то есть до начала ноября. Шеин считает, что в случае победы Джо Байдена Белый дом введёт против проекта жёсткие санкции.

По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, СП-2 закончат прокладывать до конца 2020-го, а в эксплуатацию введут к середине весны.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.