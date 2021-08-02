Эксперты назвали «медвежьей услугой» Украине соглашение США и Германии

Соглашение США и Германии по трубопроводу «Северный поток-2» является ошибочным на всех уровнях. Об этом говорится в материале британской газеты Financial Times.

Авторы публикации считают, что таким образом оказана «медвежья услуга» Украине, а все обязательства двух сторон крайне туманны и основаны лишь на обещаниях «попробовать».

Эксперты предположили, что сделка получилась именно такой, так как главным противником США президент страны Джо Байден видит не Россию, а Китай.

По соглашению Германия обязуется добиваться сохранения транзита российского газа через Украину после 2024 года, а также препятствовать использованию энергоресурсов как инструмента давления на Киев. Кроме того, обе страны пообещали вложить до $1 млрд в «зеленый фонд» Украины для развития возобновляемых источников энергии.

Также сообщалось, что американские сенаторы возмущены сделкой между США и Германией по поводу газопровода «Северный поток-2». По словам заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, в обмен на снятие санкций с участников проекта Вашингтон и Берлин обязуются компенсировать Украине потери от транзита газа. Как демократы, так и республиканцы считают это слабым утешением для Киева и настоящим подарком для Кремля.