Эксперты назвали число не получивших налоговый вычет россиян

Треть купивших квартиру россиян ещё не воспользовались налоговым вычетом, отложив решение этого вопроса на потом или решив, что он слишком сложный. Об этом пишет РИА Новости ссылаясь на данные исследования Райффайзенбанка.

Налоговым вычетом при покупке жилья можно воспользоваться лишь один раз в пределах лимита в 2 млн рублей. При этом вернуть можно 13% от этой суммы, то есть 260 тысяч рублей. Отмечается, что эту сумму могут получить те граждане, которые работают официально и получают «белую» зарплату, уплачивающие подоходный налог в 13%, сообщается в исследовании.

Так, около трети россиян, которые покупали в ипотеку жильё в течение последних пяти лет, не получили налоговый вычет. 41% опрошенных из числа тех, кто не получил вычет, решили отложить вопрос на будущее. Около 8% боятся сложностей, ещё столько же вообще не знали ничего о вычетах, а 12% признались в получении «серой» зарплаты, которая помешает при оформлении вычета. Оставшиеся респонденты отметили, что время получения компенсации ещё не пришло.

Из числа тех, кто всё-таки оформил вычет, лишь 13% получили его сразу, 27% получили деньги в течение двух лет, треть вернули средства за три года, а оставшиеся — за четыре года.

Ранее стало известно, что большинство россиян не знали о двух вычетах по ипотеке. Первый вычет, который положен заёмщику, — от стоимости покупки квартиры, второй же возможен от процентов по долгу.