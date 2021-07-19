Большинство россиян не знали о двух вычетах по ипотеке

Большинство россиян не знали о том, что при покупке квартиры можно рассчитывать на два вычета по ипотеке. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследования Райффайзенбанка.
Первый вычет, который положен заёмщику, — от стоимости покупки квартиры, второй же возможен от процентов по долгу. Около 72% респондентов сообщили о том, что были уверены лишь в получении одного вычета, 17% опрошенных было известно об обоих вычетах, лишь 8% затруднились ответить и 2% сообщили о том, что существует три вычета, а 1% отметили, что их вообще нет,
При этом крупные банки сообщают своим клиентам, что они могут получить налоговый вычет при покупке квартиры.
Федеральная налоговая служба отмечает, что по состоянию на начало 2021 года около 5 млн россиян получили налоговые вычеты на сумму более 1,86 млрд рублей. Однако ряд экспертов считают, что из-за неосведомлённости о вычетах огромная часть граждан недополучает в общей сложности десятки миллиардов рублей.
Ранее стало известно, что налоговая определит, кому из россиян необходима помощь от государства. Федеральная налоговая служба определит самые нуждающиеся группы населения в России, государство окажет им материальную помощь. Причём выплаты будут перечислены, даже если за ними не обращались.