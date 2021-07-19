Большинство россиян не знали о двух вычетах по ипотеке

Большинство россиян не знали о том, что при покупке квартиры можно рассчитывать на два вычета по ипотеке. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследования Райффайзенбанка.

Первый вычет, который положен заёмщику, — от стоимости покупки квартиры, второй же возможен от процентов по долгу. Около 72% респондентов сообщили о том, что были уверены лишь в получении одного вычета, 17% опрошенных было известно об обоих вычетах, лишь 8% затруднились ответить и 2% сообщили о том, что существует три вычета, а 1% отметили, что их вообще нет, говорится в исследовании.

При этом крупные банки сообщают своим клиентам, что они могут получить налоговый вычет при покупке квартиры.

Федеральная налоговая служба отмечает, что по состоянию на начало 2021 года около 5 млн россиян получили налоговые вычеты на сумму более 1,86 млрд рублей. Однако ряд экспертов считают, что из-за неосведомлённости о вычетах огромная часть граждан недополучает в общей сложности десятки миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что налоговая определит, кому из россиян необходима помощь от государства. Федеральная налоговая служба определит самые нуждающиеся группы населения в России, государство окажет им материальную помощь. Причём выплаты будут перечислены, даже если за ними не обращались.