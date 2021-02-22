Эксперт рассказал, когда в России исчезнут железные деньги

https://static.news.ru/photo/094d6308-7590-11eb-83f0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Изъятие металлических денег из оборота целиком зависит от регулирующих органов. Однако, из-за того, что россияне стали реже пользоваться монетами, в настоящее время идёт их сокращение.

Практически вышли из оборота копеечные монеты, но деньги с рублёвым номиналом ещё долго будут востребованы, считает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Это не от наших граждан зависит, это зависит от решения регулирующих органов. Они делают сейчас все, чтобы сократить объем. Фактически происходит некое вымывание из оборота металлических денег, — приводит мнение эксперта радио Sputnik.

По словам Тосуняна, диапазон значительного вымывания монет из оборота составит не меньше пяти-десяти лет.

Десять рублей — это фактически десять центов, чуть больше. Совсем выйдут из оборота они, конечно, не скоро, — считает эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат городской думы Екатеринбурга Андрей Пирожков предложил Центробанку РФ выпустить новую банкноту номиналом в 300 рублей. Политик направил соответствующее предложение регулятору.