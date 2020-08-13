В России предложили выпустить новую денежную банкноту

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Депутат городской думы Екатеринбурга Андрей Пирожков предложил Центробанку РФ выпустить новую банкноту номиналом в 300 рублей. Политик направил соответствующее предложение регулятору.

Парламентарий напомнил о 300-летней годовщине Екатеринбурга и призвал увековечить город на банкнотах Банка России. Депутат предложил изобразить на деньгах мэрию города, цирк и дом Севастьянова, передаёт «ПолитЭксперт».

Издание уточняет, что ЦБ вынужден увеличить производство монет, потому что россияне перестали использовать их в обороте, и железные деньги не возвращаются государству. Производство монет в России увеличили на 900 млн штук в прошлом году.

Ранее Банк Англии ввёл в обращение новую купюру номиналом 20 фунтов стерлингов с изображением знаменитого художника Уильяма Тёрнера. Она заменила банкноту с портретом экономиста Адама Смита. На купюре Тёрнер изображён на фоне собственной картины «Последний рейс корабля «Отважный». Денежный знак изготовлен из синтетических прочных полимеров. Данный материал ранее использовался при создании купюр с изображениями политика Уинстона Черчилля и писательницы Джейн Остин номиналом 5 и 10 фунтов стерлингов соответственно. Главный кассир Банка Англии Сара Джон отметила, что использование такого рода полимеров является важным шагом в борьбе с подделкой денежных знаков, писал NEWS.ru.