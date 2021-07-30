Эксперт рассказал, как «Северный поток — 2» изменит баланс в мире

Российская политика в отношении транзита через территорию Украины основана на экономической целесообразности. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Президент фонда поддержки исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов добавил, что такой же является стратегия «Газпрома» и это обеспечит России баланс на мировом рынке.

После заявления президента США Джо Байдена об отказе накладывать санкции на немецкую компанию, занимающуюся эксплуатацией «Северного потока — 2», Россия якобы начала «сокращать поставки газа через Украину в европейские страны, уменьшать запасы голубого топлива и повышать цены», напомнил специалист.

Ранее стало известно, что «Газпром» не стал бронировать на август лишь дополнительный объём мощностей для транзита газа через Украину, о чём свидетельствуют данные венгерской торговой платформы Regional Booking Platform. 27 июля на аукционе предлагалось забронировать на август прерываемые транзитные мощности в размере 63,7 млн кубометров газа в сутки.

Кроме того, обозреватель американского журнала The National Interest Диана Фрэнсис заявила, что Москва начала «играть мускулами» до открытия газопровода «Северный поток — 2». В её статье таким действием названо якобы сокращение поставок газа через Украину. Фрэнсис считает, что в России рассчитывают уменьшить запасы голубого топлива в Европе и повысить цены.