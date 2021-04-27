Экономист рассказал, что может помешать «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/3bf6d97c-a742-11eb-9676-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Помешать завершению проекта «Северный поток — 2» могут только санкции Евросоюза. Такое мнение выразил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, передают «Известия».

Если Евросоюз своим решением введёт запрет на оказание строительных услуг, по сути, присоединится к санкциям, которые американцы ввели в декабре 2019 года, то строительство остановится, — сказал он.

При этом Юшков добавил, что сейчас это маловероятно, поскольку ряд стран Европы воспринимают «Северный поток — 2» как экономический проект и считают, что в любом случае его лучше достроить. Эксперт уверен, что государства не станут поддерживать ограничительные меры, а для их введения необходимо одобрение всех стран — членов Евросоюза.

Юшков считает, что вызвать запрет может лишь эскалация конфликта в Донбассе, которой пока не предвидится. Он уверен, что компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG успеет завершить его к июню-июлю и осенью начнутся пусконаладочные работы.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья России по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 млрд кубометров газа в год. Против проекта выступают США, Украина и ряд других европейских государств.

Ранее на территории Дании начались работы по подводной прокладке трубопровода «Северный поток — 2», которые завершатся в мае 2021 года. Затем начнутся работы на территории Германии.