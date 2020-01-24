Ведущий научный сотрудник факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Максим Братерский прокомментировал NEWS.ru результаты Всемирного экономического форума в Давосе.
Из того, что я вычитал, в основном разговор шёл о климате. Но климат обсуждается уже лет 20. Просто непонятно, как это — экономисты обсуждают проблему климата с точки зрения экономистов, то есть, что будет происходить с мировой экономикой, — сказал Братерский.
По его словам, никаких результатов форума не видно. Он также отметил, что уже читал в нескольких СМИ, что «Давос уже не тот».
Как ранее писал NEWS.ru, член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что вся мировая экономика в настоящий момент разбалансирована. Причиной, по его мнению, являются постоянные американские санкции, что влияет на различные глобальные проекты.
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