https://static.news.ru/photo/1ade1292-3eb5-11ea-9470-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Канавин/NEWS.ru

Ведущий научный сотрудник факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Максим Братерский прокомментировал NEWS.ru результаты Всемирного экономического форума в Давосе.

Из того, что я вычитал, в основном разговор шёл о климате. Но климат обсуждается уже лет 20. Просто непонятно, как это — экономисты обсуждают проблему климата с точки зрения экономистов, то есть, что будет происходить с мировой экономикой, — сказал Братерский.

По его словам, никаких результатов форума не видно. Он также отметил, что уже читал в нескольких СМИ, что «Давос уже не тот».

Как ранее писал NEWS.ru, член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что вся мировая экономика в настоящий момент разбалансирована. Причиной, по его мнению, являются постоянные американские санкции, что влияет на различные глобальные проекты.