Эксперт оценил шансы доллара достичь ста рублей

https://static.news.ru/photo/2a3fead6-c077-11eb-a990-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара вряд ли достигнет трёхзначной отметки до конца текущего года, заявил РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов. Также, по его мнению, не произойдёт и массового исхода нерезидентов с российских рынков.

В ближайшие месяцы точно не случится событий внешней турбулентности, которые могут придать цене доллара в рублях трёхзначное значение, массовый исход нерезидентов с российских рынков или создание «ковидного занавеса», которые предсказывают некоторые эксперты, — заявил Сухов.

Ранее аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов заявил, что в ближайшее время российская валюта будет торговаться на уровне 71–76 рублей за доллар и 88–91,5 рубля за евро. Рубль, по его словам, поддерживает тот факт, что в конце мая наступает крайний срок для уплаты налогов за предыдущие месяцы и I квартал 2021 года. Кроме того, неизменно валюта зависит от спроса на нефть.

Также сейчас на рубль оказывает влияние снижение доллара и евро, вызванное заявлениями глав Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка о приверженности ультрамягкой денежно-кредитной политике. На национальной валюте также скажется публикация данных о безработице в США за май, которая состоится 3 июня.