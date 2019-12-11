Фото: saudiaramco.com

Акции крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco в ходе первых публичных торгов в рамках IPO подорожали на 10%. Руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко сообщил NEWS.ru, что три четверти от размещённого пакета саудовских акций оказались в руках институциональных инвесторов, поэтому серьёзных потрясений от этих торгов ждать не стоит.

Прошло не так много времени после начала торгов, а власти страны сделали немало для того, чтобы IPO оказалось успешным, — сообщил NEWS.ru Максименко. Он подчеркнул, что изначально для размещения был...