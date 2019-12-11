Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в разговоре с NEWS.ru объяснил рост акций Saudi Aramco на сегодняшних торгах.
Акции Saudi Aramco, впервые вышедшие на биржу IPO, на момент открытия торгов подорожали на 10%, с 32 саудовских риалов ($8,5) до 35,2 риала ($9,39). По словам Деева, главной задачей IPO является размещение по наиболее высокой цене, а не стабильный рост в дальнейшем. Обычно после больших IPO стоимость акций снижается в среднем на 20–40% после резкого роста. В дальнейшем рост акций будет зависеть от экономических результатов компании.
Saudi Aramco — это раздутый государственный нефтяной гигант. Многие инвесторы решили поучаствовать в IPO самой прибыльной компании отрасли, несмотря на явно завышенную стоимость, несмотря на отсутствие роста добычи в течение последних пяти лет, несмотря на перспективы мирового рынка нефти. Такой интерес и выросшая стоимость акций может объясняться тем фактом, что 11 декабря в торгах приняли участие организации самого королевства (правительственные ведомства страны) и соседи по Персидскому заливу, — считает эксперт.
Акции приобрели Управление по инвестициям Абу-Даби и Государственный фонд благосостояния Кувейта.
Как писал NEWS.ru, главный аналитик компании «Центр аналитики и финансовых технологий» (ЦАФТ) Антон Быков назвал абсолютно логичным рост акций Saudi Aramco.
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