Эксперт объяснил, какой должна быть выгодная ставка по вкладу

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В 2021 году, даже если Центробанк поднимет ключевую ставку до 5%, держатели депозитов вряд ли смогут заработать на вкладах, рассказал NEWS.ru гендиректор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон. При этом он назвал размер ставки, позволяющей банковскому вкладу приносить прибыль.

Средний процент по рублёвым депозитам в 2020 году в России составил 4,2%, что даже не покрывало инфляцию (4,9%). По словам эксперта, реального заработка или пассивного дохода такой процент не давал, скорее, ставки ушли в отрицательную плоскость.

В феврале инфляция составила 5,7% и вполне вероятно, что её уровень будет расти, даже несмотря на заявления ЦБ о том, что инфляция не превысит 4,2%. Значит, для получения прибыли от депозитов ставка должна в полтора-два раза превышать реальный уровень инфляции, чего сейчас не наблюдается, — пояснил Майкл Росс-Джонсон.

Гораздо выгоднее приобретать наличную валюту, а также золотые и серебряные монеты, так как драгметаллы тоже активно растут в цене, отметил эксперт. Он напомнил, что россияне инвестируют средства на бирже, приобретая ценные бумаги. Кроме того, активный рост биткоина и других криптовалют тоже даёт возможности для получения дополнительного дохода.

Однако эксперт предупредил, что любые инвестиции на фондовом рынке или рынке криптовалют сопровождаются рисками и подходят только для финансово грамотных и опытных инвесторов.