Эксперт о снижении накопительной пенсии: народу нужно показывать «пряники»

Предложение о снижении ежемесячного размера накопительной пенсии является попыткой властей сформировать позитивную повестку в условиях кризиса, считает экономист Константин Юрченко.
По его словам, текущая ситуация «тяжёлая», и поэтому гражданам «нужно показывать всякие пряники».
Поэтому актуализировалось обсуждение накопительной пенсии. Я не думаю, что принятые решения, о которых стало известно, кардинально что-то изменят, — отметил он.
Юрченко также подчеркнул, что корректировки в пенсионной системе каждые несколько лет вызывают тревогу, так как она является долгосрочным финансовым механизмом, а регулярные изменения отбивают у населения желание вкладываться в неё.
Эксперт добавил, что на сегодняшний день человечество ещё не придумало более совершенный механизм, который способен обеспечить достойную жизнь в старости,
Как писал NEWS.ru, ранее в Минтруде сообщили, что ежемесячный размер накопительной пенсии уменьшится в 2021 году. Ведомство разработало законопроект, согласно которому ежемесячный размер накопительной пенсии уменьшится из-за увеличения срока выплаты накоплений до 22 лет.
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