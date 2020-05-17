Эксперт о снижении накопительной пенсии: народу нужно показывать «пряники»

https://static.news.ru/photo/8ebd59d4-98e2-11ea-8c01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предложение о снижении ежемесячного размера накопительной пенсии является попыткой властей сформировать позитивную повестку в условиях кризиса, считает экономист Константин Юрченко.

По его словам, текущая ситуация «тяжёлая», и поэтому гражданам «нужно показывать всякие пряники».

Поэтому актуализировалось обсуждение накопительной пенсии. Я не думаю, что принятые решения, о которых стало известно, кардинально что-то изменят, — отметил он.

Юрченко также подчеркнул, что корректировки в пенсионной системе каждые несколько лет вызывают тревогу, так как она является долгосрочным финансовым механизмом, а регулярные изменения отбивают у населения желание вкладываться в неё.

Эксперт добавил, что на сегодняшний день человечество ещё не придумало более совершенный механизм, который способен обеспечить достойную жизнь в старости, передаёт URA.RU.

Как писал NEWS.ru, ранее в Минтруде сообщили, что ежемесячный размер накопительной пенсии уменьшится в 2021 году. Ведомство разработало законопроект, согласно которому ежемесячный размер накопительной пенсии уменьшится из-за увеличения срока выплаты накоплений до 22 лет.