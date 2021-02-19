Эксперт назвал товары, которые нельзя брать в долг

https://static.news.ru/photo/ff855560-ddb0-11e9-a068-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

С точки зрения экономической целесообразности следует рассматривать покупку товара или услуги и не применять к ней призму удовольствия. Такой совет дал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

В интервью агентству «Прайм» Ферапонтов объяснил , что при совершении покупки необходимо чётко осознавать, не пробьют ли эти траты брешь в личном бюджете. При этом лучше сразу отказаться от кредита, который заставит ужать траты до минимума.

Например, не стоит покупать в кредит автомобиль стоимость 5 миллионов рублей, если ежемесячные выплаты составят 40 тысяч рублей, а зарплата при этом не превышает 60 тысяч. На все прочие расходы останется не более 20 тысяч, при этом автомобиль также будет требовать обслуживания.

Нельзя совершать покупки на последние деньги, предупреждает эксперт, особенно если речь идёт о дорогой технике, затратном ремонте или товарах премиум-класса.

При использовании кредитной карты ежемесячный платёж также не должны наносить удара по бюджету, советует Дмитрий Ферапонтов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что юрист рассказал, как заработать на кредитке.