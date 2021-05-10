Эксперт дал прогноз по курсу доллара до конца 2021 года

В случае, если геополитическая ситуация в мире не будет ухудшаться, курс рубля к доллару к концу 2021 года серьёзно не изменится и будет находиться в районе 75 рублей. Об этом в интервью РИА Новости заявил президент российского подразделения международной валютной ассоциации ACI Russia Сергей Романчук.
По мнению эксперта, российская валюта
В апреле доллар торговался к рублю в диапазоне 74,19-78,05. С начала мая он переместился в диапазон 73,51-75-36. При этом 7 мая доллар в ходе торгов провалился почти до 72 рублей, однако вскоре отскочил до 74.
Если мы заложим инерционный сценарий, то я бы сказал, что к концу года курс будет в районе 75 рублей, как и сейчас, — даёт свой прогноз Романчук.
Он полагает, что, вероятно, будут наблюдаться периоды, когда рубль начнёт укрепляться, однако внутренний отток капиталов и отсутствие обратного притока нерезидентских рублей не позволят отечественной валюте выйти на экономически обоснованный уровень.
По мнению эксперта, если бы в настоящее время не наблюдалась неопределённость относительно санкций США, рубль мог бы стоить значительно дороже. Впрочем, не стоит ждать и сильного обесценивания российской денежной единицы. Сергей Романчук считает, что фундаментальные факторы действуют на укрепление рубля, а Центробанк в состоянии одолеть инфляцию.
Уровень 80 рублей за доллар можно будет увидеть только в случае нарастания напряжённости между РФ и США и введения новых жёстких санкций. Если же ничего подобного не случится, курс в состоянии дойти и до 70 рублей за доллар. Поэтому активно скупать валюту в настоящий момент Сергей Романчук не рекомендует — только если это не является долгосрочной стратегией.
Ранее аналитик назвал условия падения курса доллара до 50 рублей.