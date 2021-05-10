Эксперт дал прогноз по курсу доллара до конца 2021 года

https://static.news.ru/photo/48c8607e-205e-11ea-8c9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

В случае, если геополитическая ситуация в мире не будет ухудшаться, курс рубля к доллару к концу 2021 года серьёзно не изменится и будет находиться в районе 75 рублей. Об этом в интервью РИА Новости заявил президент российского подразделения международной валютной ассоциации ACI Russia Сергей Романчук.

По мнению эксперта, российская валюта представляется недооценённой по причине санкционного негатива. Экономически обоснованный курс должен составлять порядка 70 рублей за один американский доллар.

В апреле доллар торговался к рублю в диапазоне 74,19-78,05. С начала мая он переместился в диапазон 73,51-75-36. При этом 7 мая доллар в ходе торгов провалился почти до 72 рублей, однако вскоре отскочил до 74.

Если мы заложим инерционный сценарий, то я бы сказал, что к концу года курс будет в районе 75 рублей, как и сейчас, — даёт свой прогноз Романчук.

Он полагает, что, вероятно, будут наблюдаться периоды, когда рубль начнёт укрепляться, однако внутренний отток капиталов и отсутствие обратного притока нерезидентских рублей не позволят отечественной валюте выйти на экономически обоснованный уровень.

По мнению эксперта, если бы в настоящее время не наблюдалась неопределённость относительно санкций США, рубль мог бы стоить значительно дороже. Впрочем, не стоит ждать и сильного обесценивания российской денежной единицы. Сергей Романчук считает, что фундаментальные факторы действуют на укрепление рубля, а Центробанк в состоянии одолеть инфляцию.

Уровень 80 рублей за доллар можно будет увидеть только в случае нарастания напряжённости между РФ и США и введения новых жёстких санкций. Если же ничего подобного не случится, курс в состоянии дойти и до 70 рублей за доллар. Поэтому активно скупать валюту в настоящий момент Сергей Романчук не рекомендует — только если это не является долгосрочной стратегией.

Ранее аналитик назвал условия падения курса доллара до 50 рублей.