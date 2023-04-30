Экономист предсказал курс доллара в мае Экономист Беляев предсказал курс доллара в мае в районе 80-81 рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара в мае составит порядка 80-81 рубля, такой прогноз в беседе с NEWS.ru сделал экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, в заключительном месяце весны вряд ли стоит ожидать понижение рубля к доллару, так же как и серьезного повышения.

На май я бы спрогнозировал 80-81 рубля за доллар. Понижение рубля к доллару вряд ли мы можем ожидать, но и сильное укрепление вряд ли произойдет. Так что в этом диапазоне, скорее всего, мы увидим рубль в течение мая, — отметил Беляев.

Экономист считает, что произошедшее за последнюю неделю укрепление рубля скорее относится к конъюнктурному фактору. Курс доллара в мае будет зависеть от состояния экономики страны, от ее динамики, эффективности, жизнеспособности и устойчивости. Также большое значение могут оказать информационная повестка и торговые колебания.

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